Tea Time dijo que denuncia "es algo doloroso y me desprestigia" y hermano de su ex pareja lo acusó de amenazas

08:04 El músico reiteró que en la carta denuncia de su ex pareja "no hay nada de cierto". El hermano de la denunciante, en tanto, dijo que por medio de audios de Whatsapp el cantante le mandó a decir que le daría "una paliza".

El suspendido vocalista de la banda Los Tetas, Camilo Castaldi (Tea Time) descartó, en declaraciones a La Tercera, iniciar acciones legales en contra de su ex pareja Valentina Henríquez, quien lo denunció por agresiones y dijo que "si alguna vez hubo algún accidente físico fue porque yo mismo no permití que ella se hiciera daño".

"Esto es algo doloroso y me desprestigia. No la quiero dañar, no estoy pensando en demandarla", dijo el músico quien fue formalizado y se encuentra con prohibición de acercarse a la víctima.

"No hay nada de cierto en la carta que publica y todas las cosas que dice son falsas y tergiversadas" dijo Castaldi, quien además agregó que los que denomina "accidentes físicos", se produjeron al momento de "por ejemplo, tratar de bajarla de la ventana cuando se trató de tirar del edificio".

"Obvio que hay que utilizar un poco la fuerza, pero jamás la he golpeado y, obviamente en el forcejeo puede haber accidentes", indicó. "Nunca he golpeado a una mujer, es una enfermedad que padecen algunos hombres y yo no padezco esa enfermedad".

Gonzalo Henríquez, hermano de Valentina, sostuvo en The Clinic que Castaldi le mandaba amenazas por audios de Whatsapp por intermedio de otra de sus hermanas.

"Tal como sostuvo mi hermana en el comunicado, Castaldi no enfrentaba a los hombres. Él me amenazó a través de audios de Whastapp que le mandaba a otra de mis hermanas, me decía que me iba a dar una paliza" dijo Gonzalo Henríquez.