Experta explica por qué una mujer maltratada no pide ayuda tras la agresión

10:00 "No podemos esperar que una persona que sufre un trauma responda de la misma manera que uno", dijo la psicóloga Paloma Labra.

La psicóloga Paloma Labra explicó qué pasa con una mujer cuando es víctima de violencia. Esto, tras el caso de Valentina Henríquez, la ex pareja de Camilo Castaldi, cantante de Los Tetas, quien lo denunció por agresiones.

La experta afirmó que el hecho que una mujer no denuncie de inmediato ni pida ayuda tras la agresión, se explica porque "una mujer que sufre maltrato, ha sufrido un tipo de trauma -como lo es sufrir un accidente o la muerte de un ser querido, por ejemplo-, pero a esto se añade que se merma sus capacidades de decisión, tal como lo señala el psiquiatra forense Miguel Lorente, que nos habla de la mujer como un tipo de árbol Bonsái, donde el hombre que ejerce violencia hacia ella, va diariamente limitando sus capacidades desde la violencia psicológica, física y/o sexual".

La doctora de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y académica de la Universidad San Sebastián añadió que "hay que ponerse en el lugar de esa persona a la que la persona que ama la está dañando, por lo que la variable de amor romántico se cruza, la agredida cree que él va a cambiar, que evidentemente está mal esa persona y que debe acompañarlo, ¿a qué costo? Al costo de la salud de la víctima. No podemos esperar que una persona que sufre un trauma responda de la misma manera que uno", recalcó.

Labra sostuvo que "más que encubrir un delito, a nivel cognitivo una mujer agredida piensa que puede cambiar o simplemente hay una negación de que está viviendo violencia, puede minimizar el daño que recibe. El tomar conciencia de que una persona vive violencia implica estar en un plano de decisión de accionar elementos a su alrededor. Antes de ello, la persona puede negar, creer que 'realmente no fue para tanto', 'solo fue un empujón', 'da igual quizás yo lo percibí de otra forma'".

La psicóloga manifestó que "también está el tema no menos importante de que uno tiende a querer controlar algo viviendo violencia, piensa que quizás si uno deja de hacer algo, puede controlar la violencia del otro, pero lamentablemente no es así, porque acá la persona que ejerce violencia es el responsable de su descontrol, no lo que haga o deje de hacer la víctima".