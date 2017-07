Cómo se puede combatir la depresión estacional en el trabajo

Un 25% de los trabajadores chilenos sufriría depresión estacional, ese "bajón" anímico debido al exceso de frío que hace que estemos más cansados o sin ganas de ir a trabajar.

El desafío de las empresas es incentivar a sus empleados de modo de mantener la eficiencia de las compañías en invierno.

El HR Regional Manager de PageGroup, Juan Ignacio Silva, entregó algunas recomendaciones para combatir esta depresión estacional.

"El clima laboral se puede mejorar organizando actividades donde las personas compartan espacios dentro y fuera de la oficina. Por ejemplo, organizar comidas, celebrar cumpleaños y dinámicas de grupo. La idea es que lo pasen bien trabajando. También es necesario que la oficina tenga calefacción, sillones, áreas de esparcimiento, máquinas de bebidas calientes y flexibilidad de horarios y movilidad para los días más difíciles".

El experto también afirmó que cada persona debe tomar las precauciones para que su desempeño en el trabajo no se vea afectado. Entre ellas se encuentra mantener una rutina de deportes y no posponerla o trabajar la motivación desde la psicología positiva para eliminar las ganas de no asistir al empleo.