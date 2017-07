La potente carta de Camila Moreno contra la violencia de género y donde llama a los hombres a actuar

12:01 "Basta de hashtags, basta de sobre-reaccionar en redes sociales, basta de creer que con una foto de perfil están haciendo su parte del cambio. Ya no. Ese fue el principio, pero hoy no basta. Basta de panfletos oportunistas. Necesitamos acciones", escribió en un manfiesto donde contó su propia experiencia.

La cantante nacional Camila Moreno reaccionó en Facebook a la denuncia contra el vocalista de Los Tetas Camilo Castaldi , por parte de su ex polola; publicando una carta donde relata las veces en que ha sido víctima de violencia de género y pidiendo que los hombres comiencen a actuar, pues se trata de un cambio social que no depende sólo de las mujeres.

Esta es la carta:

… un viejo, no recuerdo su nombre, que siempre me mostraba la foto de Jesucristo y me hablaba del evangelio. Un día se paró detrás de mí y me tocó las pechugas. Quedé paralizada. Sentí una profunda humillación. En la noche le dije a mi mamá que no quería tener más clases de matemáticas. Ella dijo: "Ok". Nunca más vi al profesor.

A los 17 años estaba en el parque que colinda con el río Mapocho, a las 20 hrs, teniendo una conversación desagradable con mi pololo. Yo estaba terminando con él. Vi acercase a tres tipos y supe que nos iban a asaltar. Nos rodearon, sacaron una navaja y otras cosas que no recuerdo. Registraron nuestras cosas violentamente, mientras apuntaban a mi pololo con la navaja decían: "pitéatelo, pitéatelo". Mientras yo gritaba fuertemente que no. Mi pololo estaba paralizado.. Me zafé dando un tirón que rompió mi chaqueta. Los tipos se fueron corriendo. Le pedí a mi pololo que nos fuéramos por favor. Él dijo que no, que teníamos que terminar la conversación.

. Le grité un sin fin de garabatos y salí corriendo. Cuando le conté a mi pololo, me dijo algo así como: “, a una amiga mía también le pasó.”

A los 23 años estaba caminando sola de noche por la calle Emilia Tellez, tenía mi guitarra en la espalda y un cuatro venezolano colgando del hombro. No había nadie alrededor. De pronto desde atrás saltó un tipo a tocarme.. Puse el cuatro venezolano como si fuese un arma y salí corriendo. Llegue a casa de mi amiga aterrorizada. Lloré toda la noche.

A la mañana siguiente fui a casa del chico con el que salía, buscando contención. Le conté lo que había ocurrido y se largó a reír.. En ese mismo momento terminé con él.

Cuando empecé a trabajar en mi proyecto solista me recomendaron que me agrandara las tetas y que me tiñera rubia, que debía depilarme las cejas,tenerlas así.

Recientemente, dos hombres con los que trabajé por un par años - aparte de robarme, mentirme, creer que yo les debía mi carrera a ellos y tratarme de mal agradecida - me dijeron que yo al estar embarazada no podía tener conversaciones civilizadas porque andaba hormonal e irracional.

incluso a mis más cercanos. Cuando iba en el colegio, tomaba micro para ir a clases de danza y volvía a las 10 PM todos los martes y jueves. Hoy no me atrevería a hacerlo. Dejé de andar en micro y dejé de caminar sola en la calle de noche.

No somos libres.. A mis amigas las han violado, las han matado.

. Pensé que el no tendría que pasar por estas cosas… lloré muchísimo, como madre, por todas las niñas, las hermanas, las mujeres.

He escuchado más de una vez de amigos artistas, intelectuales que se hacen llamar feministas, decir cosas como: “si te cagas a tu mina, que sea con una mina más rica”. Abundan los grupos de Whatsapp con fotos de tetas y potos, un poco en talla, un poco en serio.

Vivimos en un clima, en una cultura que denigra a las mujeres. En las calles, en el trabajo, en las relaciones y en los medios.

Hoy se supone que está de moda el feminismo. Discuto a diario con mis cercanos sobre el tema. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el patriarcado? Hasta hace poco no me declaraba feminista., pensaba que era una trinchera, donde los hombres quedaban del otro lado.

Yo amo a los hombres, amo a mi pareja, a mi hijo, a mi padre, a mis hermanos y a mis amigos. Hoy me doy cuenta que, sabiendo que existen muchos matices y excepciones, no podemos detenernos en esas cosas. No ser feminista sería ir en contra de mi experiencia. Porque todavía nos matan, nos pegan, nos violentan, y seguimos siendo nosotras las cuestionadas, las exageradas, las hormonales, las locas.

Creo que los hombres conscientes deben pronunciarse.

No dejemos que nadie se apropie de esta causa. No permitamos que sigan vendiendo el feminismo como algo estrictamente exigido por las mujeres.

Cuidemos, protejamos, acompañemos y exijamos justicia. Esta no es una lucha para que transformen en moda ni tampoco para que cometan la imprudencia de tomar posiciones extremas. Ser feminista hoy es un asunto de educación, de respeto, de justicia y de futuro.

Quiero justicia para Valentina Henríquez, para Nabila Riffo y para todas nuestras mujeres maltratadas.

Quiero que dejen de tratarnos como el sexo débil.

Quiero que respeten mi trabajo por lo que es y no por quién soy.

Quiero que salgan a la luz todos los jefes que acosan a sus empleadas.

Quiero que los editores de medios de comunicación que reiteradamente menoscaban y humillan a las mujeres dejen sus cargos para siempre.

Quiero que las mujeres puedan decidir cómo parir.

Quiero que todas las mujeres tengan el poder de decidir que hacer con su cuerpo y con su vida.

Quiero que las mujeres se sientan libres de expresar su sexualidad.

Quiero perder el miedo al vocabulario y llamar a los agresores por su nombre.

Y quiero que los hombres conscientes no tengan que sentir que son nuestros guardianes protectores, sino que salgan también a

cambiar el mundo.

Gracias por leer.

Con ánimo de generar reflexión y crisis.

Camila Moreno

Santiago, 5 de julio de 2017"