Abogado del Movilh por juez sobreseído en caso trans: "Él marcó un camino de cómo deben hacerse las cosas"

Ayer el juez Luis Fernández fue sobreseído por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego que una ONG cristiana presentaran una querella en su contra por prevaricación por permitir el cambio se sexo de un menor de cinco años transgénero.

El abogado del Movilh, Jaime Silva, indicó a radio Digital FM, que este sobreseimiento definitivo significa en la práctica "".

Silva explicó que su cliente, el juez Fenández, sólo se hizo cargo de un vacío legal que existe con las personas trans, el que no se encuentra regulado todavía y pretende ser normado con la ley de identidad de género.

no estaba de acuerdo y de alguna manera querían bloquear e intimidar a otros jueces que hicieran lo mismo", sostuvo.

Silva añadió que la parte querellante del caso, la ONG cristiana, hace un análisis".

En este caso particular los que solicitaron el cambio registral del menor de cinco años fueron los papás. Justamente la mamá del niño es una profesional del área de psicóloga y frente a la evidencia de lo que le tocó vivir con su hijo, tomó la decisión.

"Desde que su hijo biológico tuvo consciencia se sintió niña y se acostaba todos los días diciendo si iba a amanecer siendo niña al día siguiente. ¿Debe esperar hasta los 18 años para poder hacerlo? me parece que no, no hay nadie más adecuado que los padres para que apoyen la decisión de un menor en esta decisión", finalizó el abogado.