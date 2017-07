Lanzarán el primer diccionario Kreyòl-Español 16:16 Se trata de un proyecto autogestionado que fue apoyado por la Universidad de Chile. Su objetivo es poder acercar la comunidad haitiana a los chilenos.

Cada vez es más común encontrar haitianos en Chile, pero no por ello se les hace más fácil aprender a hablar español. Los documentos oficiales y diccionarios en francés tampoco lo hacen necesariamente más sencillo, pues muchos sólo hablarn Kreyòl, su dialecto.



Viendo esta necesidad de comunicación es que el haitiano Yvenett Dorsainvi, integrante del Consejo Consultivo de Migraciones y la organización de migrantes y refugiados, Buen Samaritano; lanzará el primer diccionario Kreyòl-Español en Chile.



Se trata de 500 ejemplares de un proyecto autogestionado y apoyado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. El lanzamiento será este lunes en la Casa Central de la U. de Chile y su objetivo es facilitar las relaciones entre ambas comunidades.



"¿Cómo se enfrenta un profesor a un estudiante que no maneja el idioma español?", "¿Cómo el paramédico, enfermera o médico, se comunica con un paciente al que no entiende, y al mismo tiempo cómo ese paciente puede lograr la atención adecuada si no puede expresar lo que padece?" son preguntas que plantean las primeras páginas del diccionario.



"Todo lo que hago, porque he participado o realizado distintas obras, tiene que ver con la experiencia y lo que me ha tocado ver en el mundo migratorio. Haciendo clases de español a mis compatriotas me di cuenta de que ellos necesitan estos documentos, este material donde puedan encontrar las palabras que necesitan expresar o entender", contó Dorsainvil quien también detectó que muchos chilenos están buscando aprender algo de esta lengua criolla haitiana.



La profesora María Emilia Tijoux fue más allá, explicando que es por esta distancia que los chilenos casi no conocemos nada de la cultura haitiana: "Son hombres y mujeres que han traído consigo una cantidad de capitales maravillosos que no pueden ser conocidos o que son ignorados por la sociedad chilena por el tema de la diferencia de idioma; por ejemplo, la poesía, la pintura, la literatura, la historia, las luchas, entre otras cosas. ¿Qué conocemos? No conocemos prácticamente nada. Por lo tanto, creo que este diccionario va a abrir la posibilidad del conocimiento del otro".



Para la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, el lanzamiento se enmarca en la misión de la universidad de "luchar por una sociedad más justa, equitativa y que resguarde los derechos de quienes compartimos un territorio".



