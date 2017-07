Nicolás Monckeberg y Sename: “El proyecto de Piñera es el que hoy la Presidenta anuncia que es su prioridad”

09:50 “Ella tiene derecho a no gustarle un proyecto de Piñera, pero no tiene derecho a guardarlo por cuatro años”, dijo el diputado RN sobre la iniciativa.

El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg criticó el trabajo del gobierno respecto al Servicio Nacional de Menores (Sename) y acusó a la Presidenta de “guardar por cuatro años” el proyecto que divide al organismo, el que dijo, es el mismo que fue elaborado durante la administración Piñera.

En conversación con radio Agricultura, Monckeberg dijo que “el ministro de Justicia no quiere hablar con la verdad, el proyecto de Piñera es el que hoy la Presidenta anuncia que es su prioridad. Ella tiene derecho a no gustarle un proyecto de Piñera, pero no tiene derecho a guardarlo por cuatro años“.

El parlamentario, además, criticó el episodio de la comisión investigadora y el rechazo en la sala de la Cámara Baja al informe emanado por la instancia. “Me da vergüenza plantear como solución al problema una comisión investigadora, porque si después de un año termina no votándose porque un ministro hizo lobby, no hay ninguna comisión investigadora que tenga credibilidad” dijo.

“Los últimos tres años de este gobierno lejos de mejorar el Sename lo empeoró“ dijo Monckeberg respecto del trabajo del Ejecutivo en el Sename y agregó que “los parlamentarios de la Nueva Mayoría han hecho eco de su mediocridad, por ser un informe que decía la verdad”.