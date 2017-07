Gobierno dijo que el bus que rechaza la transexualidad infantil "no va en la línea de lo que el país quiere" 12:39 Vehículo que quiere circular por Santiago y Valparaíso se autodenomina "bus de la libertad" y difunde mensajes como "los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas".

El próximo lunes llegará a Chile el llamado "bus de la libertad", que promueve mensajes contra la transexualidad de los niños y contra las políticas de diferentes gobiernos en pos de eliminar la discriminación en contra de esos menores en los colegios y otras instancias.



Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, comentó que la iniciativa no respeta la diversidad y que "no va en la línea de lo que el país quiere ni menos en la de sus políticas públicas".



"El llamado va al contrario de ese sentido: es al respeto a las libertades, respeto a las diferencias (...) si atentaran contra los derechos de niños y niñas, existen las instancias e instituciones para que esos derechos queden establecidos", opinó respecto a la influencia de esa campaña.



El bus es de la ONG española CitizenGo y promueve mensajes como Los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas", "Es biología, no ideología”, “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombres, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.



Ayer el Movilh confirmó a Soychile.cl que están evaluando interponer acciones legales para conseguir que este bus no circule por Chile como tienen planificado. Su paso ya fue prohibido en algunas ciudades de España y México.



De no lograrlo, el Movilh dijo que saldrán a la calle con el "Bus de la diversidad y el respeto", para promover la inclusión de las personas LGTBI en al sistema escolar y en toda la sociedad.





