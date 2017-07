Aconsejaron no dar tareas durante las vacaciones de invierno a niños con mal rendimiento académico

Una psicóloga aconsejó no dar tareas durante las vacaciones de invierno a niños que tuvieron un mal rendimiento académico durante el primer semestre.

Según Carmen Gutiérrez, de la Universidad del Pacífico, hacerlo sería como un castigo y podría tener impacto en la autoimagen, en la seguridad, en la motivación para aprender y en las ganas para superarse del niño.

"Si el niño o adolescente tiene una dificultad relacionada a una habilidad poco desarrollada, no es bueno. Porque, por ejemplo, si la dificultad de base es que hay una habilidad cognitiva, afectiva o comunicacional debilitada respecto a su grupo de edad, la simple práctica de hacer lo mismo no le ayudará a adquirir aquello que no ha adquirido. Si un niño tiene problemas de lectoescritura, no le ayudará a resolver el problema el hacer 40 copias de un poema", dijo.

Para la especialista, "tendría más sentido si se pudiese hacer con el hijo una evaluación más completa y buscar algún tipo de solución".

En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que se debe trabajarse a partir de la motivación. "Existe en los niños una capacidad básica por aprender y por ejercitar lo que van aprendiendo. Y lo que pasa con los niños con problemas de aprendizaje no es que no les guste aprender, sino que les frustra verse enfrentados una y otra vez, intentarlo e intentarlo y que no les resulte. Por eso finalmente evitan exponerse a la situación problemática, porque les genera un nivel de ansiedad y de temor muy grande. Lo que les pasa a los niños y adolescentes con dificultad real, es que hacen su mejor esfuerzo y no les resulta y lo único que les queda por pensar es lo peor de sí mismos".

La especialista aconsejó a los padres confiar en que los niños puedan resolver y solucionar los problemas.

"Uno se equivoca porque pone el foco en la meta y reforzar ese logro, y no en el proceso intermedio y los pequeños refuerzos", recalcó.