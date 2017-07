Los sueldos del sector público son los que más han aumentado

El Indice de Remuneraciones (IR) dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reveló que los sueldos del sector público aumentaron casi el doble que el promedio del resto.

En 12 meses experimentaron un alza de 9,7%, contra el 4,4% promedio de la actividad nacional.

Según informó hoy La Tercera la mesa del dector público consideró que la cifra es engañosa, mientras que provocó preocupación en los economistas.

"La verdad es que no sorprende mucho, dado que no se rigen por las leyes del mercado, y como no tienen que preocuparse por los costos, pueden contratar gente y aumentar sus remuneraciones de una manera consistente con el desarrollo de la economía", dijo a la publicación Alejandro Fernández, de Gémines. El econocmista de Rojas & Asociados, Patricio Rojas, ageregó que el sueldo promedio del sector público es de $ 750.000, mientras que en el privado es cercano a $ 550.000.

Ramón Chandía, coordinador de la mesa del sector público, aseguró que "ese 9,5% no es tan así (...) esa alza no es transversal en la administración pública, detrás de esa cifra probablemente están los cargos directivos más importantes". Advirtió que "es un dato que sin duda lo usarán cuando lleguemos a conversar con el gobierno".