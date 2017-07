Hombre dijo que adherentes de "bus de la libertad" lo trataron de pervertido por ir en una bici con canasto

10:33 Un transeúnte que circulaba por la Alameda, donde había manifestaciones a favor y en contra de la máquina, denunció haber sido acusado de "distorsionado" y de "pervertir a los niños" por tener una bicicleta "que dicen que no corresponde a mi género".

Los adherentes al #BusDeLaDiversidad dicen que este amigo es degenerado porque anda "en bici de mujer" Gran nivel de argumentos pic.twitter.com/np36c3ZLT7 — Gracia Rodrigo (@graciarodrigo) 10 de julio de 2017

Un hombre que se topó con las manifestaciones a favor y encontra del denominado "bus de la libertad", denunció que, adherentes del paso de la máquina con mensajes contra los niños trans, lo acusaron de "distorsionado" y de "pervertir a los niños", por circular en una bicicleta con canasto.

"Me dicen que estoy poseído por llevar una bicicleta que dicen que no corresponde a mi género. Me acusan de ser distorsionado y de pervertir a los niños", dijo el transeúnte que se identifico como Darío, en conversación con TVN.

El peatón, quien discutió brevemente con los adherentes del bus, dijo que "le expliqué que el género es una construcción social producto del capitalismo".

Además, dijo el peatón, "esta bicicleta la puedo llevar donde quiera".