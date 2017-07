Corte de Apelaciones confirmó multa contra Chilevisión por denigrar dignidad de ex integrante de Yingo

11:07 En agosto de 2016 Primer Plano reveló que uno de los ex miembros del programa juvenil se encontraba realizando actividades vinculadas a la prostitución.

En un fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sanción de primera instancia aplicada contra Chilevisión y el programa Primer Plano por su edición del día 26 de agosto de 2016.

En dicho programa, el equipo de producción, en una nota sobre eventuales suplantaciones de identidad, expuso que el ex integrante de "Yingo", Erick Monsalve (Lelo), estaba vinculado a la prostitución.

"Contrariamente a lo sostenido por la reclamante, el que se haya contactado al joven mediante un ardid, dándose a conocer las actividades que realiza, pero usando un seudónimo y, que luego que se le haya abordado -aún cuando haya sido en la calle-, sin que éste haya tenido la posibilidad de decidir si quería que se conocieran aspectos que se encuentran dentro del ámbito de su vida privada, específicamente, los relativos a su vida sexual; claramente se ha producido una vulneración al respeto de sus derechos, a su vida privada y al trato social que debe otorgarse a cada persona", dijo en su fallo la Corte de Apelaciones.

El tribunal de alzada, dijo además que "la situación personal del señor Monsalve y su modo de vida, no es un hecho relevante y que debía ser objeto de información al público, en los términos que se planteó, según se expuso precedentemente. Tampoco se puede vislumbrar la necesidad de hacer pública esta investigación y su divulgación, pues el señor Monsalve, no es actualmente un personaje público o por lo menos no se le dio la oportunidad que libre y voluntariamente, decidiera dar a conocer su actual modo de vida".

La decisión de la Corte de Apelaciones ratificó que Chilevisión deberá pagar una multa de 350 unidades tributarias mensuales (UTM) ($ 16 millones).