Giorgio Jackson dijo que montos cuestionados por Contraloría no eran parte del plan de inversión de Josefa Errázuriz

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson se refirió al preinforme de Contraloría dado a conocer hoy por La Tercera, que acusó uso indebido de fondos públicos para la educación, a los que se cargaron fiestas de fin de año, vestuario y gift cards para los funcionarios.

Jackson dijo a La Segunda, que “me parece bien que se investigue. No habrá defensa corporativa, pero hay que dar toda la información. Los gastos que menciona el preinforme como cuestionables y que la alcadesa Matthei releva, además de ser un porcentaje menor sobre el gasto total, son en convivencia laboral que venían ejecutándose desde la época de Cristián Labbe, no fueron parte del plan de inversión de la administración pasada“.

Además, el parlamentario abordó los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien sostuvo que “los dineros se invirtieron en gift cards y en comida (…) que Giorgio Jackson le llame inversión es una forma curiosa de considerar la educación“.

El diputado por Santiago, dijo que “la alcaldesa ha tratado de sacar una ventaja política en este tema, pero hasta ahora no le ha resultado”.

“Primero intentó asignarnos responsabilidad sobre el déficit de la corporación y sabía que no la teníamos, luego apuntó una arista penal acusándonos de robo o malversación y sabía que no era así. Hoy intenta usar un preinforme de Contraloría para el mismo propósito político” dijo el ex presidente de la FEUC.