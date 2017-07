Gangnam Style ya no es el video más visto de Youtube

El recordado video "Gangnam Style" del surcoreano Psy que fue furor en 2012 ya no es el más visto de Youtube. Su reinado fue desterrado por la canción "See you again" de Wiz Khalifa y Charle Puth, el tema central de la película "Rápido y furioso 7".

PSY ha logrado acumular en cinco años un total de 2.894 millones de visitas, en tanto, "See you again" ya lo superó con 2.895 millones de visualizaciones desde que se estrenó en 2015.

La razón por la que subió tanto en sus reproducciones es porque relacionaron como un homenaje al fallecido Paul Walker, que en definitiva es despedido al final de la cinta con esa canción.

Pero el nuevo reinado amenaza con ser destronado en poco tiempo, porque "Despacito" de Luis Fonsi está casi por coronarse como los nuevos ganadores, con 2.484 millones de visualizaciones desde que suena este año.