Suprema y caso Nabila Rifo: “No estamos afirmando que no haya tenido la intención de matar; afirmamos que no está demostrado”

El ministro Lamberto Cisternas, vocero de la Corte Suprema quien entregó el fallo de la Corte Suprema que desestimó el delito de femicidio frustrado en el caso de Nabila Rifo y, rebajó la condena a su agresor, Mauricio Ortega, dio a conocer los fundamentos de la resolución.

Cisternas dijo que, “no quedó demostrado cabalmente en el proceso, esa intención de matar, ese dolo de matar, eso es lo que no quedó acreditado”.

El ministro del máximo tribunal dijo que se “estimó que no se daba el delito por cómo ocurrieron los hechos, primero un ataque, después se retiró y realizó otra actividad que no aparece concordante con la idea de matar. A raíz de eso, concluyó que no estábamos en la presencia de la idea de matar”.

“No estamos afirmando que no haya tenido la intención de matar, estamos afirmando que no está ahí demostrado” dijo Cisternas, quien además sostuvo que en el proceso de primera instancia, se acreditó que “se golpeó, se produjó daño, se extrajó los ojos, pero no se acreditó que quedara claro el femicidio”.

Con la decisión de acoger en forma parcial la solicitud de nulidad realizada por el agresor, Mauricio Ortega, la pena para él se rebajó de 26 años de cárcel a 18 años, pues el delito de femicidio frustrado cambió por el de lesiones graves gravísimas en el contexto de violencia intrafamiliar.