Fiscal del caso Sename insiste: "Hay violación a los derechos humanos"

17:00 Marcelo Sambucetti dijo que no se pueden descartar responsabilidades penales de las autoridades por el caso.

Uno de los fiscales que investiga las muertes y vulneración de derechos a niños en el Servicio Nacional de Menores ( Senam e ), Mauricio Sambucetti, insistió en que se están indagando hechos "que son y que constituyen una violación a los derechos humanos" y que las autoridades podrían tener responsabilidades penales en el caso.En conversación con radio Universo , el persecutor aseguró que han encontrado casos de apremios ilegítimos "respecto de niños, niñas y adolescentes que no tienen otra posibilidad de señalar a una persona externa que desde el interior se encuentran realizando apremios de esta naturaleza (...) de ellos, en varios casos nos hemos encontrado con hechos que son apremios ilegítimos y que se han disfrazado de contenciones físicas (...) Se trata de acciones de castigo directamente a los niños y los niños no tienen a quién acudir porque están privados de libertad".En esa misma línea, Sambucetti recordó que se pidió formalizar a otros cuatro funcionarios del Cread Galvarino (donde murió la pequeña Lissette Villa), por apremios ilegítimos a otros cuatro niños.El también fiscal jefe de Puerto Montt, sostuvo que las autoridades políticas podrían ser, eventualmente, seguidos por la misma razón que la directora del Cread y por lo cual se han presentado querellas contra la directora nacionald eel Sename: por haber estado en conocimiento de las vulneraciones a los niños y haberlas permitido. "Es una de las hipótesis de trabajo que hemos estado trabajando", reconoció.Hay que recordar que el ministro del Justicia, Jaime Campos, afirmó que es una "exageración" hablar de violación de derechos humanos en el Sename: "Hablar de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estrado de Chile en relación con los niños, me parece que es una exageración que se está extralimitando del verdadero sentido y alcance que tiene el concepto de violación de derechos humanos".