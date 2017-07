A Nabila Rifo le dio rabia el fallo de la Suprema: "Ni a un perro le hacen lo que me hizo"

11:29 La joven, a quien le sacaron los ojos, dijo que tras conocer la decisión del máximo tribunal de rebajarle la condena a Mauricio Ortega, "me puse a llorar".

"Me da rabia, ni a un perro le hacen lo que me hizo". Así reaccionó Nabila Rifo a la decisión de la Corte Suprema de desestimar el delito de femicidio frustrado en su contra y rebajarle la condena a su ex pareja, Mauricio Ortega.

La mujer de 28 años contó al matinal "La Mañana de CHV" que tras conocer el fallo "me puse a llorar, me dio rabia (...) Yo estaba agonizando cuando me encontraron".

La joven madre criticó la resolución del máximo tribunal, afirmando que "pensé que la Corte Suprema era más seria, más consecuente (...). No hay justicia acá en Chile".

"Debieron fijarse en cómo me dejó, toda desfigurada (...) Tengo mi cabeza toda partida, estoy llena de tornillos. Estoy mejor gracias a los médicos, pero lo que él hizo fue intentar matarme", recalcó.