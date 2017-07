Felipe Berríos y Sename: "Las personas valen, para la sociedad, si consumen o producen"

En conversación con T13 Semanal, el sacerdote jesuita Felipe Berríos abordó la crisis que vive el Sename, cuestionó al "denominado bus de la libertad" y emplazó a los universitarios a preocuparse de los problemas de otros sectores sociales.

Consultado sobre por qué no se han priorizado los temas de infancia, el sacerdote dijo que "hay muchas razones, pero hay una que a mí me llama la atención: vivimos en un sistema donde somos cada vez menos ciudadanos y más consumidores, y las personas valen, para la sociedad, si consumen o producen. Por eso que hay ciertos sectores que para la sociedad no tienen interés y cada cierto tiempo hacen noticia y nos sorprenden, como los presos, que no producen y entonces no valen; los viejos, las personas que están postradas o los más pobres. Y los niños, además, son niños pobres".

"No hay un sentido de comunidad, no me preocupo de barrer la calle, cuidar el paradero, el micro. Me importa un bledo lo que pasa en otros lados. O sea, a mí lo que me interesa es que esté bien mi familia, mi casa y a lo más mi calle, mi barrio. Así vamos desintegrando el país. Pero cuando empiezo a opinar 'no, a mí me gustaría que el Presidente no dure cuatro años, si no seis…, me gustaría que el alcalde se preocupe de esto también, me gustaría que de los viejos el Estado también se haga cargo, etc.', no sólo estoy dando una opinión, me estoy comprometiendo con el país, lo estoy sintiendo mío", dijo Berríos en la conversación.

El sacerdote además dijo que "sería distinto si los niños del Sename votaran o pudieran marchar. Lo mismo los presos, o los de las pensiones bajas… Sería distinto también si los universitarios estuvieran no sólo preocupados de su propios problemas, sino que también fueran ellos la voz de los que no tienen voz, que en este caso serían los niños del Sename, o los pensionados o los presos".

Respecto de si la situación de los niños en el Sename es una violación a los DD.HH., el jesuita planteó que "hay que distinguir: una cosa es que yo tenga derechos humanos como persona, a un aire limpio, a la educación…, otra cosa son las violaciones a los derechos humanos que se entiende como una violación hecha por el Estado, sistemáticamente, con organismos. Creo que lo del Sename entra en una tercera categoría, porque es el Estado de Chile el que se hace cargo de los más vulnerables, que son los niños en situación irregular, y que no ha cumplido la tarea. Entonces se ha transformado no en el protector, sino que en quien también le provoca daño. Hay una diferencia, pero ahí hay una violación de los derechos humanos…".

"Esto no es el crimen de un gobierno, creo que es un crimen de Estado. Aquí todos hemos fallado. Aquí ha habido varios gobiernos, ha habido instituciones, ONG´s, ha fallado la justicia, han fallado las iglesias, los medios de comunicación. Aquí hay una cuestión con el Estado de Chile", dijo Berríos.

El sacerdote además abordó la polémica por el denominado "Bus de la Libertad" y dijo que "encuentro increíble que, para un sector, la libertad cabe dentro de un bus y que la puedan manejar llevando donde quieran. La libertad es mucho más amplia que eso. La libertad consiste en asumir, no tanto en elegir, realidades que hay en la vida y que antes por diversas circunstancias culturales estaban tapadas".

"Agradezco que, ya viejo, me he tenido que abrir, darme cuenta que hay un abuso que se está haciendo con el pueblo mapuche de parte del Estado y darme cuenta que ser homosexual no es algo malo ni es un castigo ni es una enfermedad, sino que es una condición, por lo que me ensancha mi mentalidad. He podido descubrir que hay niños que son transgénero, que no podemos ocultarlos ni darles la espalda" dijo Berríos a T13 Semanal.