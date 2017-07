Tener sexo retrasa el envejecimiento de las mujeres

Tener sexo no sólo es placentero, sino que también es saludable, especialmente en el caso de las mujeres, pues según un estudio de la University of California y de la University of British Columbia; tener relaciones íntimas al menos una vez por semana retrasa el envejecimiento.

Los investigadores compararon la longitud de los protectores de cadena del ADN (los telómeros) e tre 129 madres que tenían una relación formal.

Aquellas que informaron tener sexo mínimo una vez por semana resultaron tener los telómeros más largos. Hay que explicar que los telómeros se acortan conforme se envejece y que aquellos que son cortos nos dicen que sería más probable desarrollar una enfermedad degenerativa.

"Con el tiempo, los telómeros cortados pueden traducirse en trastornos degenerativos crónicos y causar la muerte prematura. La intimidad sexual puede disminuir el impacto del estrés mediante el uso de sistemas de reducción del mismo y mejorar la respuesta inmune", dijo Tomás Cabeza de Baca , del grupo investigador.

Los telémeros más largos nos hablan de retardar el envejecimiento y mejorar el estado de la salud en general.