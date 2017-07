Caso Basura: Corte de Apelaciones rechazó sobreseimiento de ex alcalde Pedro Sabat

17:56 Decisión del tribunal de alzada también afectó al ex director jurídico del municipio, Marcial Araya.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el rechazo al sobreseimiento del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat y el ex director jurídico del municipio, Marcial Araya, por el denominado Caso Basura.

En un fallo dividido, el tribunal de alzada dijo que "para decretar el sobreseimiento definitivo, debe existir un convencimiento absoluto de su concurrencia, lo que en el caso de autos significa que será necesario ponderar determinados antecedentes probatorios, que escapan a una audiencia de carácter preliminar, en la que no puede haber ponderación de índole probatorio, no solo por la cantidad de ellos, sino porque la instancia procesal pertinente no es ésta".

"El sobreseimiento definitivo es una fórmula anticipada de poner término a la investigación de una manera anormal, en el sentido que no requiere la verificación de un juicio oral, ya que la evidencia de concurrir un motivo legal no solo hace necesaria su dictación, sino que justifica la exclusión del juicio oral, por lo que debe tratarse de casos categóricos de una certeza que va mucho más allá que la existencia de una duda razonable, que permite absolver en el juicio oral dijo la Corte de Apelaciones en su fallo.

Sabat enfrenta una acusación por fraude al Fisco y, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado, solicitarían siete años de cárcel para el ex edil, en el marco de la investigación a la licitación del servicio en la comuna.

Las ministras Dobra Lusic y María Soledad Melo votaron por rechazar el sobreseimiento y el voto en contra fue del ministro Juan Antonio Poblete.