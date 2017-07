Solange Huerta: "Me he sacado la mugre para hacer que las cosas cambien"

La directora del Sename, Solange Huerta, se refirió a la crisis que vive la institución mientras se desarrollaba la marcha en repudio a actos de abuso y negligencia al interior de los centros. La exfiscal aseguró que ha trabajado arduamente en este periodo y que no se hará cargo "de lo que no hicieron otros”.

Asimismo, negó haber visto "operadores políticos en el Sename” en este tiempo.

En conversación con Estado Nacional, Huerta reconoció que “hay niños que han hecho denuncias de abusos y en esos casos, lo que hace el servicio es hacer las denuncias respectivas para que los fiscales determinen a aquellas personas que tienen que ser sancionadas”.

Explicó que en un Estado de Derecho los casos de vulneraciones y violaciones de derechos deben ser sancionados y determinados por los tribunales de justicia.

"Hay que denunciar, hay que investigar y hay que sancionar si existen efectivamente funcionarios públicos que han vulnerado los derechos de los niños", indicó.

Huerta también habló sobre la presunta existencia de operadores políticos en la institución. Esto, por la denuncia del diputado independiente, René Saffirio, donde dijo que habían personas que se habrían beneficiado al pedir más fondos para los centros del Sename.

“Mi cargo no es de opinóloga, porque yo puedo dar cuenta de cómo me he sacado la mugre en este año para hacer que las cuestiones cambien. Yo no me voy a hacer cargo de lo que no hicieron otros”, dijo. Aún así, aseguró que durante su gestión no ha visto que esto ocurra.