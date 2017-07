Bienes Nacionales y el traspaso de inmuebles de Cema Chile: "Es una muy buena señal"

La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, valoró las intenciones de la fundación Cema Chile, que buscaría su disolución gradual y retornaría los inmuebles al Fisco.

La secretaria de Estado aseguró, según lo consignado por La Nación, que el Estado recibirá estas propiedades para ponerlas "al servicio del país".

“Como Gobierno estamos listos para recibir de Cema Chile no sólo los inmuebles que estén desocupados, sino también los recursos que fueron resultado de las ventas de inmuebles fiscales, ya que dichos inmuebles no fueron entregados para realizar actividad inmobiliaria, sino para cumplir una actividad de beneficio público, y no privado”, señaló.

Según el ministerio, el organismo liderado por Lucía Hiriart de Pinochet recibió 134 propiedades del Fisco durante la dictadura, de las cuales 118 están avaluadas en más de $80 mil millones.

Ayer se supo los abogados de la cuestionada fundación, Vivian Bullemore y Yasna Bentjerodt, tuvieron una reunión con el consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, para llegar a un acuerdo sobre el traspaso de bienes.