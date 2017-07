Beatriz Sánchez por Ley de Educación Superior: “No es lo que las familias chilenas estaban esperando”

Luego de que ayer en su cuenta de Twitter, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó la aprobación del proyecto de Ley de Educación Superior en la Cámara de Diputados, esta jornada desde el Congreso, la presidenciable reafirmó sus cuestionamientos a la iniciativa.

No fueron capaces y no quisieron. NM y derecha dan la espalda a estudiantes y sus familias. Mantienen CAE y no garantizan educ como derecho — beatriz sanchez (@labeasanchez) July 18, 2017

Y de pasada mantienen lucrativo negocio para los bancos. — beatriz sanchez (@labeasanchez) July 18, 2017

En declaraciones que consigna Emol, Sánchez dijo que “este es un proyecto que no contempla a las distintas organizaciones que están detrás empujando, no contempla a estudiantes, rectores, académicos. Es un proyecto que viene digitado del ministerio de Hacienda más que desde el ministerio de Educación y principalmente no es el que las familias chilenas estaban esperando”.

“Tenemos una postura muy crítica de lo que se hizo ayer, no solamente porque no se avanza en el sentido que nosotros creemos, sino porque además se profundiza una forma de entender la educación en Chile“, dijo Sánchez.

La periodista, planteó además que “no solamente se va perpetuando un sistema que tiene la educación como un negocio, sino que además se deja a los bancos como parte de ese negocio“.