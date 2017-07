Insólita marcha para sacar a Mon Laferte de México

Una insólita campaña en contra de la cantante chilena Mon Laferte, es la que se está llevando a cabo ahora por redes sociales en México.

El evento que circula en Facebook busca expulsarla del país y crearon el llamado: "Marcha para regresar a Mon Laferte a su natal chile, con vuelo pagado".

La página se ha llenado de memes que se refieren a la cantautora nacional pero aún no se saben las razones de lo que ha pasado en dicho país.

El usuario FideoCosmico es quien organiza esta campaña y fijó para el 12 de agosto en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México la convocatoria. El evento ya tiene a 14 mil personas confirmadas y a más de 29 mil interesados.

Los fanáticos de Mon Laferte la han defendido y crearon un evento virtual para criticarlo. "Solicitamos donadores de sarcasmo para los fans", escribió el creador de la iniciativa.

"En vez de expulsar a esta cantautora de México a Chile, esforzada con buenas cualidades y no hace daño, podrían expulsar toda la corrupción, narcotraficantes y todo lo malo donde si les sobra por montón no sean infantiles ni rotos, no promuevan el odio, ni el racismo saludos y respeto a su pueblo", escribió otro usuario.