Ministra de Educación por votación del Frente Amplio en proyecto de educación: "No pensé que votarían en contra"

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, valoró la aprobación transversal del proyecto de ley que reformará la educación superior, pero le llamó la atención el rechazo en los diputados del Frente Amplio.

Delpiano, en conversación con T13, señaló que "lo que pasó en la Cámara de Diputados fue importante porque hubo votos transversales. Hubo aspectos que contaron con apoyos de todos los sectores".

La ministra, consultada por la gratuidad universal, dijo que "es imposible en las actuales condiciones. Este proyecto se hace cargo de las limitaciones del país".

La secretaria de Estado, eso sí, puso sus ojos en la votación de los parlamentarios del Frente Amplio: "Me llamó la atención, no pensé que votarían en contra. Ellos consideran que el proyecto no avanza tan rápido como ellos quisiera. Es una expresión máxima de la desconfianza, el CAE se termina, pero se reemplaza y por lo tanto operará el fin al CAE cuando tengamos el nuevo sistema encima de la mesa. Nosotros vamos a mandar el proyecto, no podemos dejar una incertidumbre absoluta".

Finalmente, destacó que lograron dar "un paso importante" y aseguró que "el gobierno terminará el CAE pero tiene que ser sustituido por otro mecanismo".