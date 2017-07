Nabila Rifo recurrirá a la Corte Interamericana de DD.HH. por fallo de la Suprema que desestimo femicidio frustrado

, la mujer brutalmente agredida en Coyhaique y, cuyo caso fuey no femicidio frustrado, recurrirá a la Corte Interamericana de DD.HH., tras la resolución del máximo tribunal.

Ello, pues pese a que, en primera instancia el agresor de Rifo, su ex pareja Mauricio Ortega, fue condenado en primera instancia por del delito de femicidio frustrado, la Corte Suprema desestimó el fallo y cambió el delito, lo que implicó la rebaja en la condena de 26 a 18 años.

En declaraciones a radio ADN, Rifo dijo que “me van a apoyar los diputados, mi abogado, toda la gente que me conoce y la Presidenta, porque es una injusticia lo que pasó. ¿Cómo pueden decir que él no me iba a matar (…) siendo cómo me dejó”.

“La Corte Suprema tiene puras personas adultas que viven de la época de cuando la mujer era sumisa“, dijo Rifo en la conversación radial.

El diputado PS Juan Luis Castro, dijo que Rifo asistirá a la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja.