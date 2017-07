SuperTanker no fue autorizado para combatir incendios en Estados Unidos

El avión SuperTanker Global, que operó en Chile para combatir los megaincendios forestales que entre enero y febrero afectaron a la zona centro-sur, no podrá funcionar en Estados Unidos debido a una serie de modificaciones que no ha cumplido.

Según lo informado por CBS , el Boeing 747-400 se encuentra en su hangar en Colorado, ya que pese a los cerca de 10 incendios que afectan al país, no cuenta con la autorización del Servicio Forestal Nacional.

El organismo estadounidense entregó licencias aviones más pequeños que tuvieran capacidad para transportar alrededor de 5.000 galones de materiales antiincendio. El SuperTanker tiene la posibilidad de transportar casi 20.000 galones, por lo que se le solicitó realizar algunas reformas a su estructura para hacerlo más seguro, antes de que pudieran firmar la contratación.

"Las pruebas llevadas a cabo en agosto y septiembre de 2016 indicaron que el sistema de tanque de Global Supertankers Service necesitaba un ajuste para que el lanzamiento del agua se hiciera de forma correcta", afirmó en un comunicado.

"El avión tenía otra prueba programada para finales de 2016 para determinar que los problemas fueron corregidos pero la compañía pidió no realizar esas pruebas para que pudieran volar misiones de extinción de incendios a nivel internacional", agregó.

Luego que se estableciera el 15 de junio como plazo final para realizar las modificaciones, el servicio decidió no autorizar los vuelos al ver que no se hizo nada sobre la aeronave.

Jim Wheeler, presidente de Global SuperTanker, defendió a su avión y calificó de "arbitrarios" los motivos por los que no se les deja funcionar. "Me gustaría poder darle una explicación racional para eso, pero no puedo (...) Me pone enfermo e increíblemente frustrado", expresó.

El avión, que llegó a Chile gracias a las gestiones de la chilena residente en EE.UU, Lucy Ana Avilés, había sido cuestionado también por las autoridades chilenas, esto por su baja efectividad a la hora de apagar las llamas.

De hecho, un informe de Conaf estableció que SuperTanker tuvo tan solo 13,61% de efectividad, en una evaluación que contó con parámetros como la descarga de agua y el personal necesario para su funcionamiento.