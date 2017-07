Nabila Rifo sobre su agresor: “Quería verme muerta y pensó que lo había conseguido”

09:48 La mujer de Coyhaique se refirió a su decisión de recurrir a la Corte Interamericana de DD.HH. después del fallo de la Suprema que rebajó el delito y al condena a su agresor y ex pareja, Mauricio Ortega.

En conversación con CNN Chile, Nabila Rifo se refirió a su decisión de recurrir a la Corte Interamericana de DD.HH., luego de que la Corte Suprema desestimó que su caso fuera un femicidio frustrado y, modificó la condena a lesiones graves gravísimas, lo que implicó una rebaja en la condena de su agresor, su ex pareja Mauricio Ortega.

“Lo mío fue horroroso” dijo Rifo en la conversación y sostuvo que “él (Ortega) quería verme muerta y yo creo que pensó que lo había conseguido”.

Nabila Rifo dijo además que el fallo sobre su caso “es una burla para las mujeres. Ellos son jueces, tienen que saber cuáles son los derechos de las mujeres”.

La víctima de la brutal agresión, en la que Ortega, aparte de golpearla le arrancó los globos oculares, dijo que en el país “no hay justicia”. “Si me pasa a mí, le va a seguir pasando a mujeres y no va a haber dónde reclamar, quién las va a ayudar”.

“Nadie me va a devolver mis ojos, mi vida. Por más que esté preso, aunque se pudra en la cárcel, él no me va a devolver mis ojos“, dijo Rifo.