Goic presentará una moción para asegurar el suministro de energía a personas electrodependientes

12:36 La candidata presidencial de la DC pretende que las empresas de electricidad aseguren el servicio a las personas que la necesitan para vivir, incluso si no pagan la cuenta.

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, presentará un proyecto de ley que asegure el suministro de energía a personas electrodependientes, tras asegurar que tres personas murieron a raíz de los cortes de luz que afectaron a la capital desde el sábado.

Goic señaló que “ha quedado en evidencia que tres personas perdieron su vida que dependían de la electricidad. Presento un proyecto de ley para garantizar que las personas que deben estar conectadas tengan electricidad. En el caso de las personas que son electrodependientes las empresas deben asumir los costos para que sus equipos sigan funcionando”.

La moción de la senadora falangista pretende que nunca se le corte el suministro eléctrico a estas personas incluso si no pagan la cuenta de la luz: “Es necesario para mantener la vida de las personas y eso lo deben asumir las empresas. Para las personas electrodependientes no se le pueda cortar el suministro eléctrico, incluso si no pagan la cuenta. Deben tener gratuidad y eso buscaremos exigir por ley”, finalizó.