Guillier por aborto tres causales: “Le fallamos a las mujeres de Chile"

15:11 El senador y candidato presidencial Alejandro Guillier señaló que “no estuvimos a la altura”, tras la votación en la Cámara de Diputados donde el proyecto pasó a Comisión Mixta y no se logró despachar.

El candidato presidencial del PR, PS, PPD, PC, IC y MAS, Alejandro Guillier, dijo que “le fallamos a las mujeres de Chile”, luego de la votación llevada por la Cámara de Diputados donde no se alcanzó el quorum para poder despachar el proyecto de aborto tres causales y pasara a Comisión Mixta.

El senador señaló que “aquí no se está planteando nada que no esté en todas las legislaciones del mundo. Estamos reestableciendo algo que estaba en 1931 en Chile. Es triste para las mujeres de Chile, porque no estuvimos a la altura”.

Sobre la abstención del diputado Marcelo Chávez (DC), clave para no alcanzar la votación mínima de 67 preferencias, aseguró que “tú le debes exigir aquello que le prometimos a los ciudadanos y estaba en el programa de gobierno (…) Cumplir los compromisos que hemos contraído como Gobierno”.

Si Chávez hubiese votado a favor de las indicaciones que se consignaron en el Senado, el proyecto de aborto en las causales de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación se hubiese despachado como ley hoy.