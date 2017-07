Jefe de bancada DC y caída de aborto tres causales: "Apuntar con el dedo a Chávez no lo acepto"

15:58 Roberto León dijo que "no corresponde que nos estén imputando responsabilidad" a raíz de las explicaciones solicitadas a la falange, desde la Nueva Mayoría, por la votación de sus parlamentarios en el proyecto que despenaliza el aborto.

El jefe de bancada de diputados de la DC, Roberto León, pidió no "apuntar con el dedo" al parlamentario de la falange Marcelo Chávez, cuya abstención fue sindicada al interior de la Nueva Mayoría como la que generó que el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales no fuera aprobado integramente y deba pasar por comisión mixta.

"Me parece particularmente injusto que lo quieran juzgar a él, porque hubo colegas de otras bancadas que estando en la sala, no votaron o salieron de la sala. Marcelo cambió de negativo a abstención, no corresponde" dijo León en entrevista con radio Digital FM.

El jefe de la bancada de la DC, dijo además que "entre todos tenemos quye ver que fallamos, pero apintar con el dedo a Chávez no lo acepto".

Sobre los emplazamientos a la presidenta de la DC, Carolina Goic, León diojo que "no corresponde que nos estén imputando responsabilidad" y dijo que "basta ver cómo votó Carolina Goic en el Senado o cómo votó la mayoría de los diputados DC