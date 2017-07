En qué hay que fijarse para calefaccionar el baño durante el invierno

A pesar de los recientes días de calor, aún quedan casi dos meses de invierno y frío y uno de los puntos más importantes a resguardar en esta época es la calefacción.

Por motivos de confort, muchas personas le entregan una gran importancia a la calefacción de los baños, un punto en el que hay que tener gran cuidado al momento de elegir el sistema adecuado. El docente de la carrera de Prevención de Riesgos de la Universidad del Pacífico, Luis Ahumada, sostiene que "las estadísticas de accidentes por intoxicación e incendios en este periodo aumentan por la utilización de medios poco adecuados para mantener una temperatura agradable. Es por ello que se hace necesario establecer algunas medidas".

En esta materia, dijo el especialista, para mantener una temperatura adecuada en los baños, la calefacción recomendada es la eléctrica, donde es importante tener la precaución de que el calefactor indique que tenga protección IP24.

En dicha nomenclatura, IP indica protección contra el agua, el dígito '2' apunta a la protección de cuerpos extraños con diámetro mayor de 12 milímetros y, el dígito '4' indica que hay protección contra el agua pulverizada.

También el calefactor debe cumplir con la norma IEC 60335, que se grafica con el símbolo de una gota al interior de un triángulo y que, apunta a cualquier artículo eléctrico que se utilice en un baño, como un secador de pelo o una afeitadora.

“En lo personal, para el baño recomiendo las placas radiantes que van fijadas a la pared y los termoventiladores por compresión de aire, ya que temperan bien y no producen quemaduras en caso de contacto accidental”, es la sugerencia del docente.

Ahumada, además dijo que "si el calefactor eléctrico no tiene las especificaciones técnicas previamente definidas, el baño se debe temperar previamente al uso de la ducha, evitando hacerlo durante o después. Ahora bien, si el calefactor cuenta con la certificación de seguridad, podría mantenerse encendido durante la ducha, pero teniendo la precaución de tratarlo con cuidado y que no entre en contacto con otras cosas, como por ejemplo; no taparlo con ropa o toallas, no conectarlo o desconectarlo con las manos húmedas, evitar que le caiga agua, etc.". El experto advirtió que jamás se debe utilizar calefacción que utilice sistema de combustión, como gas, parafina o leña.

Otras recomendaciones también son dejar una ventilación permanente en los ambientes que sean calefaccionados e instalar artefactos que cuenten con salidas al exterior.