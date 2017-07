Claudio Orrego por cortes de luz: “La SEC debería pasar las multas más altas de la historia para que empresas entiendan”

El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, arremetió contra las empresas eléctricas responsables de los cortes de luz que afectaron a miles de hogares de la capital tras nevazón que afectó a la zona central el sábado pasado. “Espero que les salga caro”, dijo la autoridad.

"Yo espero que este episodio le salga caro a las empresas eléctricas de distribución, porque si no se le toca el bolsillo a estas empresas, lamentablemente no entienden". Además, agregó que "la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) debería pasarles las multas más altas de la historia de Chile para que las empresas entiendan que invertir en la manutención y reposición del servicio es sumamente necesario para enfrentar estás situaciones y para que esto no vuelva a ocurrir", según publicó Emol

La SEC ya anunció que buscará sancionar a las empresas de electricidad por las multas más altas, sobre todo a Enel quienes arriesgan pagos por hasta USD$34 millones.