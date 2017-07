13 trabalenguas en inglés para practicar la pronunciación

La pronunciación en inglés es importante. Hay palabras que suenan bastante similares, pero que con un pequeño cambio de articulación cambian por completo su significado.

Es decir, no basta manejar un amplio vocabulario, sino que también hay que saber decirlas. Así lo manifestó Gretel Churkovic, National Service Manager de Wall Street English, quien aseguró que lograr una buena pronunciación en inglés pasa por muchas horas de práctica y dedicación.

Para ayudar en esta tarea, entregó 13 trabalenguas que facilitan y hacen más entretenida la pronunciación.

. Parece fácil, pero no lo es tanto. También ayuda a diferenciar el significado de la palabra can.

: "Esta frase permite practicar las diferentes maneras en que se pronuncia la vocal 'e', ya que ello varía dependiendo de si es simple o doble y de acuerdo a la letra que vaya a continuación".

Fish fresh fried,

Fried fish fresh,

Fish fried fresh".

"Como el sonido 'sh' en inglés es uno de los más comunes, este trabalenguas es de gran ayuda".

But was she so sure those were Sharif's shoes she saw?". Ayuda a practicar el "sh".

bubbles double".

Sirve para practicar la pronunciación del conjunto vocálico “ou” y de la vocal “u”. "No hay que olvidar que el sonido de las vocales en inglés es muy diferente a como se pronuncian en español".

How many pickled peppers did Peter Piper pick?".

Se practica el sonido de la letra “p”.

Which witch watches which Swatch watch?".

"El sonido de la 'w' es complicado para la mayoría de las personas que empiezan a aprender inglés, dado que este sonido prácticamente no se utiliza en el vocabulario español. No obstante, esta consonante es muy usada en el idioma inglés y su pronunciación dependerá de las letras que la acompañen".

or whether the weather be not.

Whether the weather be cold

or whether the weather be hot.

We’ll weather the weather

whether we like it or not".

A pesar de que las palabras "whether" y "weather" se pronuncian igual, tienen distintos significados. La palabra "whether" indica condición, mientras que "weather" se traduce en "clima".

But the thought I thought wasn’t the thought I thought I thought.

If the thought I thought I thought had been the thought I thought,

I wouldn’t have thought so much":

La combinación “th”, nos resulta difícil porque en español este fonema no existe.

thundering thoroughbreds thumped Mr. Thurber on Thursday".

También es para practicar el "th".

Ahora aumenta la dificultad:

A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies".

But she said the butter’s bitter,

If I put it in my batter

It will make my batter bitter,

But a bit of better butter

Will make my batter better".