Pablo Oporto se defendió luego de que se comprobara su farsa: “No voy a investigar si la persona murió”

Revuelo causó el reportaje de Revista Sábado que desenmascaró a Pablo Oporto, otrora justiciero que había asegurado sufrir 100 asaltos y haber matado a doce personas, cuando en realidad fueron tres y jamás mató a nadie. El comerciante se defendió diciendo que no iba a investigar si la persona murió.

Oporto afirmó que "A nosotros nos informaban, generalmente nos llamaban por teléfono, para decirnos que las personas habían fallecido. Yo no voy a investigar si la persona murió o no. Asaltos con heridos o sin heridos, el tema es que la delincuencia si existe y sí somos víctimas todos de delincuencia".

El hobre de 37 años, al mismo tiempo, dijo que "para mí no es algo de entristecerme que no haya muerto gente, al contrario, es algo que me pone feliz que las personas que resultaron heridas pudieron seguir con su vida normal".