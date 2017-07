Informe Especial reveló millonarias pensiones de invalidez de ex FF.AA y CNI a personas sanas

Informe Especial de TVN reveló hoy que la Ley de Presupuesto del año pasado destinó cerca de US$ 2.300 millones para pensiones de Capredena y Dipreca y que las pensiones de invalidez de segunda clase que se están entregando a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la CNI son millonarias y se destinan a personas sanas.

La pensión de invalidez en segunda clase se otorga a quienes sufrieron un accidente en servicio o una enfermedad que los incapacitara para seguir trabajando.

Estas, tienen un promedio de $ 1 millón mensual, contra los $ 190.000, de la pensión de invalidez civil.

El problema es que según mostró el programa, las personas que reciben esa pensión están sanas.

Es el caso de Augusto Pinochet Hiriart, quien estuvo en el Ejército hasta 1979 cuando tuvo un accidente en un camión. El mismo relató que quedó sin caminar: "Estuve inválido, me costó años volver a caminar".

Luego volvió a hacer una vida normal: "Pude haber trabajado como todo ser humano, pero no alcanza. Me correspondía esa (pensión), es lo que dice la ley", contó tras decir que se recuperó de su accidente y que quedó apto para trabajar en el ámbito civil, pero no en el militar. Lo llamativo es que en su caso y en todo el resto, desde que se otorga la pensión, nunca más un comité médico la vuelve a evaluar.

De esta forma es que Pinochet ha recibido unos $ 400 millones en casi 40 años.

En el caso de los civiles, la pensión se evalúa cada tres años.

Emilio Neira, un ex agente de la CNI, condenado por la Operación Albania, afirrmó que sufre "estrés post traumático".

El programa también dio a conocer que ministros de la Corte Suprema imponen en Capredena.

Ex comandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos recibe una pensión de inutilidad de 2da. clase de 4 millones #InformeEspecialpic.twitter.com/fz9O64Gz3n — 24 Horas (@24HorasTVN) 24 de julio de 2017

Ex auditor de la FACH Patricio Franjola recibe pensión + alta de Capredena: 6 millones 806 mil pesos #InformeEspecialpic.twitter.com/o61YV9ZRja — 24 Horas (@24HorasTVN) 24 de julio de 2017

Ex pdta. Ejec. de Capredena, Patricia Ewing, recibe pensión que supera los $ 4 millones #InformeEspecialpic.twitter.com/pp2Fg7BHHc — 24 Horas (@24HorasTVN) 24 de julio de 2017