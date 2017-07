Chilena detenida en Venezuela: “Esto está peor que la dictadura de Pinochet”

María Paz Gabler, la chilena que fue detenida en Venezuela se refirió al hecho en conversación con El Mercurio y a los tres días que estuvo presa y sin comunicación con su familia, luego de intentar abogar por unos manifestantes que estaban siendo golpeados en medio de las movilizaciones por el paro nacional convocado en ese país.

“Mi familia me contó que supuestamente yo le había dicho una grosería que hay aquí, ‘la con… de tu m…’, pero eso es imposible. A mí me pusieron unas esposas que me dejaron las muñecas moradas, marcadas,yo más bien decía que era chilena, que tenía lupus, que cómo hacían eso, en ningún momento los agredí”, relató la mujer.

Sobre su paso por el comando central de la Guardia Nacional, donde estuvo detenida, Gabler dijo que “éramos seis mujeres y unos 50 hombres; casi todos jóvenes” y explicó que los vigilantes no cruzaron palabra con los retenidos “porque para ellos todos somos guarimberos (manifestantes)”.

Gabler también relató las condiciones del encierro y dijo que “yo estaba pálida, me descompensé y me subió la presión. Como soy chilena llamaron a un médico. Tenía una crisis hipertensiva. El médico extendió un informe, se lo llevaron al juez y el juez me dejó libre”.

“La crisis hospitalaria y de salud es gravísima. Se están muriendo muchos niños porque se los comen los parásitosy aquí no hay vacunas, tampoco hay máquinas para hacer diálisis. No hay medicamentos. Por lo que recuerdo, esto está peor que la dictadura de Pinochet” dijo la chilena.