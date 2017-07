Josefa Barraza narró el bullying escolar del que fue víctima: “No se lo doy a nadie”

10:14 La ex integrante de Masterchef dijo que “sufrí esto entre Sexto y Octavo básico, después paró un poco”. Sostuvo que compartió su experiencia en redes sociales para generar conciencia.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex integrante de Masterchef, Josefa Barraza (23) se refirió al intenso bullying del que fue víctima durante su etapa escolar.

Barraza dijo que tras un cambio de colegio a los 11 años, “al tercer mes de colegiatura, algunos compañeros (varones) comenzaron a burlarse de mí”. “Por tener busto grande y lentes, me gritaban tetarelli, fea, cuatro ojos, tonta, entre otras cosas”, dijo la ex participante del programa.

En dichos a LUN , Barraza dijo que, pero la pasé muy mal” y recordó que en una oportunidad, “entre siete compañeras bajaron al baño a pegarme”.

“Lo que escribió fue para generar conciencia” dijo la joven, quien agregó que “lo que viví no se lo doy a nadie, me acuerdo y me da pena”.

Barraza dijo que tras su mensaje “la gente se ha abierto conmigo y me relatado que también sufrieron maltratos”.

. Ojalá mi experiencia ayude a personas a estar más atentas ante estos hechos, para que no sigan ocurriendo”, dijo Josefa Barraza.