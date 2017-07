Local en Estados Unidos entrega boletas con mensaje contra Trump y pro inmigrantes

Un restaurante de Los Ángeles (Estados Unidos) añadió a su boleta un mensaje que es todo lo opuesto a la campaña de Donald Trump. En plena postulación el Presidente proclamaba: "Make América Great Again" ("Hace a América Grande otra vez", pero el local de comida lo adoptó, "Inmmigrant make America Great" (Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos).

El mensaje que continúa más abajo en la factura, agrega: "Y te cocinan y te sirven tu comida". Ha sacado aplausos de los clientes, está estampado en las boletas de local Sunset Junction Coffee Shop desde febrero pasado para contradecir el mensaje del magnate, según indicaron en Verne

La periodista Sophie Heawood, colaboradora de The Guardian, The Times e Independent, publicó en su Twitter una imagen con el mensaje en la boleta y escribió: "Estoy en un restaurante en Los Ángeles en el que escriben Los inmigrantes hacen grande Estados Unidos en todos los tickets".

Entre las voces más destacadas contra el discurso anti inmigrantes de Trump se encuentra la del chef español José Andrés, afincado en Estados Unidos.

Am in a restaurant in LA where they write "Immigrants make America great" on every bill. ????? pic.twitter.com/jX4WGyLtxp