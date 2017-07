Defensa anunció mesa de trabajo y envío de antecedentes a Contraloría y el CDE por pensiones de invalidez en las FF.AA.

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez y la ministra de Trabajo, Alejandra Krauss, anunciaron la conformación de una mesa de trabajo, que entregará resultados en 45 días, a raíz de los abultados montos por invalidez entregadas por Capredena y Dipreca a ex uniformados, casos que fueron revelados anoche por Informe Especial.

“No pueden existir abusos ni distorsiones en el tema de las pensiones”, dijo Gómez, quien además dio a conocer que los antecedentes que posee el Ministerio de Defensa, y los que le fueron enviados por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, serán enviados a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado.

Gómez dijo que el Ejecutivo no cuenta con las facultades para anular las altas pensiones que fueron reveladas a ex uniformados, debido a que la ley no permite la revisión de determinaciones establecidas por comisiones médicas.

“No vamos a proteger a nadie, ni permitir que los recursos de los chilenos estén malutilizados”, dijo el ministro de Defensa.

Los casos denunciados por Informe Especial, apuntaron a ex uniformados jubilados de las FF.AA. que se encuentran sanos, entre ellos algunos condenados por violaciones a DD.HH.

La pensión por invalidez de segunda clase de este grupo, es en promedio, de $ 1 millón, en tanto que la que reciben los civiles, es de $ 190 mil, dijo el programa televisivo.

Gomez dijo además que para la invalidez, se deje de utilizar una lista propia que usa el sistema de previsión ed las FF.AA. y adhieran al que tiene la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) que se utiliza en el país.