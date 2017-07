Rechazaron la rebaja de condena a exjefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la rebaja de la condena para Mauricio Hernández Norambuena, es exjefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien está condenado su responsabilidad en delitos de homicidio del senador Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards.

El tribunal de alzada revocó en un fallo unánime la resolución dictada por el ministro en visita Mario Carroza, que rebajó a 15 años de presidio la condena.

Hernández Norambuena está recluido en Brasil cumpliendo condena por un secuestro realizado en dicho ese país, los ministros que componen la Séptima Sala indicaron que no cumple con los requisitos para acceder a la rebaja de condenas.

"El cumplimiento de tal condición sólo resulta exigible cuando las autoridades brasileñas se hallen en situación de proceder a la entrega del extraditado y ello, como se vio, no acontecerá sino hasta que el Presidente de la República Federativa de Brasil decida su expulsión o, si este hecho no acontece (y a la fecha no ha acontecido), cuando la pena privativa de libertad de treinta años impuesta en ese país sea cumplida o se efectúe la liberación por parte del Poder Judicial con la respectiva autorización ministerial. Únicamente en alguno de esos momentos, de no cumplirse la condición, ésta deberá tenerse por fallida y la sentencia de extradición no podrá ser cumplida", detalló el Poder Judicial.