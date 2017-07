Pasajero de Uber grabó cuando una mujer le practicó sexo oral al conductor en pleno viaje en Estados Unidos

Un cliente Uber publicó en sus redes sociales la perturbadora escena de la que fue testigo mientras viajaba a bordo del servicio. Resultó que el chofer recibió sexo oral por parte de una acompañante, mientras el pasajero iba en la parte trasera del auto.

El hecho ocurrió en Boston, Estados Unidos y Aner Manuel fue quien publicó en sus redes sociales el video de lo que pasó. "¡A la (sic) Uber por darme el viaje más peligroso e inapropiado a casa anoche. Este conductor tenía una prostituta en el asiento delantero", escribió.

El joven extendió su reclamo por Facebook donde publicó junto al video el siguiente mensaje: "Cuando se acercó el Uber noté que había una persona en el asiento del copiloto. Revisé doblemente si había pedido un Uber para más personas por equivocación, pero luego asumí que la mujer sólo era algún familiar del chofer. Ella estaba claramente bajo el efecto de las drogas, porque intentó abrir la puerta del auto en movimiento. Pero luego empezó a tocarlo, besarlo, grabarlo y a medida que nos alejamos del punto donde me recogió, ella se soltó el cinturón. No me bajé del auto porque no tenía idea dónde estábamos y ahí ella empezó a practicarle sexo oral (...) ¡Esto no está bien!".

Cuando se puso en contacto con la compañía para colocar un reclamo formal, se desilusionó al recibir la respuesta: No le cobraron el viaje y le donaron US$10 (casi $7 mil) para viajes futuros.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq