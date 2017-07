Gobierno anunció envío de reforma al sistema de pensiones para la segunda semana de agosto

La ministra vocera del gobierno, Paula Narváez, informó que el Ejecutivo enviará al Congreso, durante la segunda semana de agosto, el proyecto que modifica el sistema de pensiones, que fue anunciado y que hoy elaboran en conjunto los ministerios de Hacienda y Trabajo.

La vocera dijo además que el proyecto está "en los detalles finales, en la elaboración técnica final" y que se está culminando con los "ajustes técnicos de un proyecto de ley que involucra la revisión de mucha legislación". "El envío del proyecto será la semana del 7 de agosto", dijo la ministra Secretaria General de Gobierno.

La secretaria de Estado, además, se refirió a la decisión de la DC de la explorar un acuerdo parlamentario por fuera de los partidos de la Nueva Mayoría y dijo que "todos los partidos independiente de las decisiones, han expresado su lealtad al gobienrno de la Presidenta".

"Siempre haremos el llamado a la unidad, que se logre el máximo de acuerdo, pero somos respetuosos de las decisiones que tomen los partidos", dijo Narváez.

Consultada por la decisión de la madre de la presidenta Bachelet, Ángela Jeria, quien esta tarde manifestará su apoyo a la candidatura de Alejandro Guillier, Narváez dijo que "forma parte de las decisiones que toman las personas de manera individual y autónoma".

Narváez también respondió a las críticas del ex Presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera y lo llamó a realizar una campaña con "sinceridad". "Lo que no podemos compartir es este lenguaje que utiliza para reflejar un país que no es el que vemos todos los días".

"El avance al 60% de la gratuidad llega al corazón de la clase media, qué medida más improtante para la clase media, pero el candidato de la derecha le ha dicho a la misma clase media que no quiere gratuidad. Es importante la sinceridad y honestidad con que se le habla al país" dijo la ministra de la Segegob.

Sobre la aprobación por parte del Consejo de Ministros del relleno sanitario en Til Til, dijo que "entendemos que es un tema delicado, que genera distintos puntos de vista, pero es importante entender que es una decisión amparada en la institucionalidad".