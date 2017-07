El lunes termina la postulación al subsidio de arriendo para el adulto mayor 08:58 Se trata del primer llamado a nivel nacional. Se pueden obtener hasta 8 UF mensuales (poco más de $ 212 mil).

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo advirtió que el lunes 31 de julio terminan las postulaciones al Programa de Subsidio de Arriendo, que le permite a personas mayores de 60 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad, acceder a una solución habitacional.



Hay que recordar que según la Casen 2015, 17,5% de la población es de ese grupo y que 74% de ellos no tiene los ingresos insuficientes para satisfacer todas sus necesidades.



Este llamado es el primero a nivel nacional, después de un programa piloto que se realizó en las regiones de O'Higgins, Biobío y La Araucanía, donde fueron seleccionados 630 postulantes a los que se les entregó 192 UF en total, con montos de hasta las 8 UF mensuales ($212.000) que podían cubrir la totalidad del valor del arriendo.





<b>Requisitos</b>:

-Tener más de 60 años al momento de postular, o cumplirlos durante este año calendario.



-Cédula de Identidad vigente.



- Pertenecer al 70% de la población más vulnerable de la población nacional de acuerdo a RSH.



-Acreditar un ingreso mínimo equivalente a la pensión asistencial al año 2017 ($102.897, Aprox. 3,8 UF), como base para acreditar ingresos y cálculo del copago.



-No se debe contar con ahorro mínimo.



- Se postula en las oficinas del Serviu.







"Tenemos una versión particular de nuestro Subsidio de Arriendo que permite que un adulto mayor pueda arrendar una vivienda que esté bien localizada, cercana a la familia o centros de salud, o en un lugar que le permita acceder a servicios, con un subsidio del Estado que le asegure habitar en un lugar seguro y pueda desempeñar su vida con toda la dignidad que corresponde a una persona que ya le ha regalado al país su trabajo, experiencia y desarrollo", explicó la ministra Paulina Saball.













