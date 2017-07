Ex director de Extranjería: "No estoy dispuesto a ser utilizado por la oposición ni tampoco a ser el punching ball del Gobierno"

El ex director de Extranjería, Rodrigo Sandoval, se refirió a su renuncia, tras varios retrasos que ha tenido la presentación por parte del Gobierno del proyecto que regula el ingreso y la situación de los migrantes en Chile.

"No estoy dispuesto a ser utilizado por la oposición ni tampoco a ser el punching ball del Gobierno, aquí no me importa personalizar ni tener conflictos con nadie", dijo a radio Cooperativa

El renunciado funcionario sostuvo que "nosotros necesitamos tomar definiciones a nivel nacional sobre esto y esas definiciones de fondo los países las adoptan a través de las leyes, y por lo tanto, la gran discusión que tenemos que tener no es si el director de Extranjería se va o no, si está enojado o no, si lo tomaron en cuenta o no, la discusión de fondo es qué relación quiere tener Chile con la migración".

Sandoval sostuvo que "en Chile no existen políticas multidisciplinarias que permitan integrar la migración, cada uno dentro de su sector trata de hacer lo que puede y eso es por que existe un déficit institucional eso produce roce o vacío. El problema es de fondo. Uno avanza en acceso a derechos y no existen herramientas para que esa personas puedan aportar con su trabajo. El sistema de Chile termina condenando a los extranjeros a ser una permanente carga social para el Estado".