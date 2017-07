Ministro de Medio Ambiente reiteró compromiso para que nuevo relleno en Til Til cumpla con la normativa

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, reiteró su compromiso para que el nuevo relleno sanitario en Til Til cumpla con la normativa.

"Este proyecto tiene un estándar del siglo XXI, lo que tenemos que hacer es revisar los olores del proyecto actual (...) Mi compromiso fue instruir a la Superintendencia para que eso esté cumpliendo con toda la normativa y garantizar que estos olores no ocurran", dijo a radio Concierto

Para el secretario de Estado, "estas soluciones son necesarias porque generamos una gran cantidad de residuos. Tenemos que garantizar que esos no causen riesgos a las personas. Eso no quita el echo de que a mí me haga ruido este tema de iniquidad territorial, por eso me he comprometido a revisar los permisos y decidir en contexto social qué vamos a hacer con los residuos".

Mena recalcó que "si no existen rellenos, éstos terminan al lado del camino y eso daña a las personas. Yo tengo preocupación de lo que se vive en la zona. Mi compromiso con el alcalde es revisar las fiscalizaciones y abordar los problemas que hay".