Vecinos de Tiltil presentarán recurso de reclamación para detener la llegada del nuevo vertedero

Vecinos de la comuna de Tiltil recurrirán al Tribunal Ambiental y presentarán un recurso de reclamación para detener la llegada de un nuevo vertedero en la zona.

La acción surgió luego que el Comité de Ministros aprobara de forma unánime la instalación de un nuevo relleno de residuos industriales de la empresa Ciclo, lo que generó un fuerte rechazo de la población debido a la alta presencia de vertederos e industrias contaminantes en el lugar.

Según los denunciantes, que presentarán el recurso en conjunto con el senador Guido Girardi y el diputado Gabriel Silber, en la decisión del comité no se tomó en cuenta las observaciones que presentaron así como tampoco el impacto ambiental y potencial peligro que implica el transporte del delicado material a través de 1.500 kilómetros de las rutas del país.

Janet Mena, presidenta del Consejo de Medio Ambiente de Tiltil, expresó que "llevamos demasiado tiempo soportando cargas medioambientales. Hemos tocado muchas puertas sin que nos escuchen pero no bajaremos lo brazos y seguiremos luchando para proteger a nuestras familias y hogares".

La dirigente agregó que "en una reunión con los seremis, de la que el intendente (Claudio) Orrego se excusó, los representantes de Ciclo dijeron que la comunidad de Tiltil estaba de acuerdo con el proyecto y eso no es efectivo. No vamos a arriesgar la salud de nuestros hijos por migajas ni por ningún valor. Ya aprendimos y no creemos cuando llegan empresas ofreciendo dinero o fuentes laborales porque nunca ha sido así".

Mena también afirmó que "nos vimos en la obligación, sin ser expertos, de asumir este porque estuvimos un año esperando que el alcalde (Nelson Orellana) nos recibiera. Es lamentable que habiendo podido detener esto a tiempo no se hizo nada en el momento adecuado. La mayor parte de las observaciones, por no decir todas, las presentamos nosotros".