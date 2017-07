Tiltil clausuró instalaciones de empresa de manejo de residuos KDM

09:02 El edil Néstor Orellana dijo que se trata de 31 lugares que no tienen permiso de obra ni recepción. No clausuró el relleno. Instó a la vocera de gobierno a pronunciarse sobre las facultades del alcalde tras decir que no las tenían respecto a la aprobación e instalación de rellenos sanitarios.

El alcalde de Tiltil , Néstor Orellana anunció esta mañana que ordenó la clausura de 31 instalaciones de la empresa de manejo de residuos KDM Lomas Los Colorados en su comuna porque no tienen permisos de obra ni de recepción municipal.Estodel lugar, pero entorpecería sus funciones. El impacto de la medida no ha sido informado públicamente aún por parte de la empresa. Entre los recintos clausurados está la enfermería, galpones, baños, la ampliación de la sala de reciclaje y otros.Hay que recordar que KDM no tiene relación con la planta de residuos industriales que el Comité de Ministros aprobó esta semana que se construya en la comuna. Ese relleno corresponde a la empresa Ciclos.El alcalde endureció su postura porquepese a que en la comuna hay vertederos, dos relaves mineros, una planta de cerdos y otras industrias. Esto se debe a que el plan regulador de la Región Metropolitana, que tiene 20 años, fija que se ubiquen en Tiltil y El Noviciado todas estas actividades. Ayer el ministro de Medio Ambiente anunció que se revisará ese documento.Respecto a Ciclos, la municipalidad esperará la resolución del Comité de Ministros para apelar a los tribunales ambientales.Orellana arremetió particularmente contra la vocera de gobierno, Paula Narváez "que dijo que el alcalde no tiene facultades (respecto a la instalación de vertederos).(...) ellos vulneran los derechos de los más pobres siendo que el discurso es otro. Al gobierno se le cayó el discurso".e incluso cabría la posibilidad de una emergencia sanitaria en la región. Consultado acerca de si es consciente de ello, el alcalde preguntó si acaso "los ministros y seremis son conscientes de los daños de nuestra comuna. Si hay consciencia del Estado, seremos conscientes, si no, vamos a ser inconscientes".Más tarde Orellana dijo en Cooperativa que "ningún gobierno se ha hecho cargo" de lo que sucede en Tiltil y aseguró que. "Nadie, todo lo hemos conocido por la prensa", se quejó.También criticó que la Presidenta Michelle Bachelet no lo haya recibido y que lo derivara con la Intendencia "cuando ahí las conversaciones estaban agotadas". Cuestionó también que semanas después se enterara que de que la Presidenta nombró a un miembro de la familia Tomic, ligada a Ciclos, como parte del directorio de Codelco."El ministro (de Medio Ambiente, Marcelo Mena) ha quebrado la confianza desde el momento que está defendiendo un proyecto que no cumple (...) el ministro habla desde una oficina, habla desde Santiago Centro, como lo hace todo el gobierno de Chile, yo le pido que salga a terreno" y sienta el olor con que viven los vecinos, dijo el edil en TVN, insistiendo en que quiere reunirse con la Presidenta.