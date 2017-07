Presentan 11 demandas colectivas contra eléctricas y reclamos por cobros se disparan 13:10 La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha recibido 1.500 quejas por sobre cobros este mes, cuando lo normal es que no superen 300. Junto al Sernac, llamaron a denunciar.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), presentarán 11 demandas colectivas tras los extensos cortes de servicios ocurridos tras la nevazón del 15 de julio.



Esto, luego de que no llegaran a un preacuerdo judicial. "Lo que no se ha logrado de forma prejudicial, esperamos que se logre en la justicia", dijo el director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz. La idea, dijo, es obtener compensaciones "universales, proporcionales y con objetivos en la determinación del tipo de daño" causado por el corte. Hay que recordar que al menos Enel, habría ofrecido conpensaciones de hasta $ 25 mil por noche sin luz y que hay famililas que perdieron artefactos y otras que pasaron hasta cinco noches sin electricidad. Dos personas electrodependientes murieron en el apagón que afectó a 350 mil casas.



Además, el superintendente Luis Avila, informó que los reclamos por cobros supuestamente inflados en las cuentas de la luz, se dispararon este mes. Si lo normal es recibir entre 200 y 300 quejas, hoy se han acumulado 1.500. Sólo en los últimos tres días han llegado 1.300.



Avila llamó a la calma a la gente, recordándole que si hacen el reclamo en la empresa y en la SEC, no se les puede cortar el suministro hasta que la SEC resuelva el caso.



El superintendente dijo que se le exigirá a las empresas el aumento de brigadas, mejor calidad del servicio y planes de acción inmediatas en caso de emergencia, entre otras medidas.



Ambas autoridades llamaron a hacer los reclamos correspondientes en caso de daños y perjuicios generados por el apagón, así como también por cobros excesivos en las cuentas.



