Consejos para que el estudio rinda frutos

A veces los niños y jóvenes pasan estudiando horas sin tener buenos resultados. ¿Cómo hacerlo para que les vaya bien en el colegio o la universidad? Una psicóloga entrega tips para elegir la mejor estrategia.

"En el ámbito educacional se distingue entre técnica y estrategia de estudio. La técnica se puede aplicar en forma bastante automática (como subrayar), sin que necesariamente el estudiante tenga un objetivo de aprendizaje. En cambio, la estrategia sí implica tomar una decisión consciente que considera objetivos definidos, al seleccionar un conjunto de recursos o técnicas que permitirán alcanzar la meta propuesta", explicó Marcela Zubiaguirre, psicóloga de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad del Pacífico.

Para definir una estrategia de estudio, dijo la especialista, lo más importante es conocerse a sí mismo, es decir, identificar qué forma de aprendizaje acomoda más, los tiempos de concentración, además de tener en cuenta las exigencias del profesor en particular y los tipos de pruebas que realiza, entre otras variables. "Una buena estrategia debiera considerar estos factores, ya que el aprendizaje es un proceso que se trabaja y construye", recalcó Zubiaguirre.

Además, dijo, una estrategia de estudio puede servir para una materia en particular, pero no para otra.

, porque la persona se distrae o la materia es complicada, lo ideal es buscar un grupo de estudio, que a veces no logra su objetivo al perderse en conversaciones triviales alejadas.

"Estudiar en grupo tiene aspectos muy positivos, como el tener un espacio para plantear puntos de vista y dudas, y escuchar a otros y debatir, pero si no tienen metas claras y comunes puede derivar en un espacio de discusión que no llega a conclusiones efectivas o, al contrario, en un espacio social donde no se avance académicamente. Otro punto a considerar es el nivel de conocimiento de cada uno de los integrantes. En general, se recomienda que cada alumno al menos revise la materia en forma individual y luego, con algún grado de conocimiento, participe en el estudio grupal. Pese a ello, un grupo muy bien organizado y con metas claras podría no requerir eso de sus participantes", aclaró la especialista de la U. del Pacífico.

, deben ser ayudados por los padres. Ellos generalmente plantean horarios de estudio fijos, creyendo que con esas medidas los pequeños asimilarán mejor la estructura de una vida escolar.

: "Un buen horario debe definirse en función a las características de la persona que lo usará y al servicio de ella, según las características del contexto en que se desenvuelve. Desde ese punto de vista, puede no servir determinar a priori que un alumno estudie todos los días tres horas, sin considerar los horarios de las actividades extraprogramáticas, los días de la semana con mayor carga académica y/o los de mayor dificultad para el estudiante u horarios de salida".